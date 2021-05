Agenti della penitenziaria presi a pugni in carcere a Torino: “Qui è peggio del Far West”

“Il carcere di Torino, nella giornata di ieri è stato teatro di due violenti episodi, peggio del Far West e a farne le spese i poveri poliziotti penitenziari abbandonati a loro stessi. Nella prima mattinata, è scoppiato un aggressivo litigio tra reclusi. Prontamente gli agenti della Polizia Penitenziaria sono intervenuti per separare i litigiosi. Il personale di Polizia Penitenziaria intervenuto ha riportato, (considerato che i detenuti che si picchiavano erano in sei) contusioni e fratture giudicati guaribili con prognosi da cinque giorni a venti giorni s.c., come da referti rilasciati dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino dove sono stati accompagnati. Nel tardo pomeriggio, ancora, un detenuto nuovo giunto per essere stato invitato a sottoporsi ai controlli di primo ingresso ha tentato di colpire all’improvviso con pugni in faccia l’agente di servizio che schivandone il tentativo diretto è stato suo malgrado colpito alla spalla”.

A denunciare gli episodi l’OSAPP - (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) il SINAPPE (Sindacato Autonomo Nazionale Polizia Penitenziaria) e UIL Polizia Penitenziaria che proprio in data 21 maggio hanno tenuto una manifestazione di protesta davanti al carcere Torinese per le continue aggressioni, per l’assenza di comunicazione con i vertici dell’istituto, per il sovraffollamento e altro che dichiarano.

“Quanto accaduto è il risultato di una politica penitenziaria attuata in assoluto dispregio delle condizioni di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria spesso lasciato solo nelle sezioni detentive ad operare in assoluta ristrettezza di mezzi e di supporti, anche con 100/150 detenuti alla volta e anche con la presenza di detenuti di estrema pericolosità e con detenuti che hanno problemi psichiatrici.





Si tratta degli ennesimi violenti episodi a riprova del fatto che un eccessivo “buonismo” nella gestione di penitenziari problematici come quello di Torino, può mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza, nonché l’incolumità degli Agenti di Polizia Penitenziaria che vi operano e che come già detto sono completamente abbandonati a loro stessi, a fronte di un sovraffollamento di oltre il 35% della popolazione detenuta complessa e difficile da gestire con casi particolari e psichiatrici. La situazione è sempre più drammatica per il personale di Polizia Penitenziaria che si trova a gestire, come già detto, una popolazione detenuta sempre più complessa e difficile.