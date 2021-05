Lavolta ha raccolto 9.128 firme: parteciperà alle primarie del centrosinistra [VIDEO e FOTO]

Enzo Lavolta ha raccolto 9.128 firme per partecipare alle primarie del centrosinistra

Obiettivo raggiunto. Enzo Lavolta, con la raccolta di 9.128 firme, è riuscito anzi a superare ampiamente, la quota minima per partecipare alle Primarie della coalizione del centrosinistra fissata a 7.000 sottoscrizioni.

Ad annunciarlo, lo stesso esponente democratico: "La responsabilità è altissima, volevamo fare la fatica maggiore possibile raccogliendo le firme. Lo abbiamo fatto con la convinzione che sarebbe stata un'opportunità di coinvolgere i cittadini e ci siamo riusciti: sono orgoglioso". "Dietro queste 9.128 firme ci sono altrettante storie, paure e sogni: abbiamo la responsabilità di accompagnarli" ha affermato durante una conferenza di presentazione delle firme.

Lavolta nei scorsi giorni aveva declinato l'offerta dei Verdi, che gli avrebbero consentito di candidarsi senza raccogliere le sottoscrizioni. Il dem, pur ringraziandoli, ha preferito andare avanti per la sua strada, mettendosi in gioco. Tra le forze politiche che hanno deciso di supportarlo, negli ultimi giorni, si è unita anche Articolo Uno.

Prima di consegnare le buste con le firme in via Coppino, Lavolta ha lanciato una doppia proposta: le primarie estese alla Città Metropolitana e ad offerta libera. "Credo nella partecipazione e nelle primarie, sarebbe utile favorire l'allargamento di questa platea, coinvolgendo gli altri comuni della Città Metropolitana e perché no, rendendo gratuita la partecipazione alle primarie (o comunque volontaria)".

Ribadita con forza l'apertura al Movimento 5 Stelle, una posizione che distingue Lavolta da tutti gli altri candidati: "Apro le porte a tutti coloro i quali condividano obiettivi di sostenibilità e progresso. Vogliamo che questa città sia caratterizzata da una forza popolare, ampia e da un campo progressista in grado di raccogliere le sfide e le preoccupazioni di una città molto affaticata".

"Noi Verdi-Europa Verde Torino siamo molto contenti del risultato raggiunto dal candidato Sindaco alle primarie del centrosinistra Enzo Lavolta da noi sostenuto. Il lavoro fatto in queste settimane scegliendo di stare in mezzo ai cittadini per raggiungere l'obiettivo e abbondantemente superato con oltre 9000 firme è un risultato straordinario, che nessun altro candidato alle primarie ha raggiunto" commentano gli esponenti di Europa Verde Torino.

Lavolta, salvo sorprese, dovrebbe sfidare alle primarie Stefano Lo Russo, candidato supportato da gran parte del Pd, Igor Boni, esponente radicale e il civico Francesco Tresso. L'ufficialità arriverà nelle prossime ore: dalle 18 di oggi fino a massimo le 22,30, per consentire il rientro dei membri del Coordinamento alle proprie abitazioni in tempo per il coprifuoco, il Coordinamento organizzativo e di Garanzia procederà con la verifica delle sottoscrizioni.