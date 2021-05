La Reggia di Venaria si trasforma in cornice: torna il "photo contest" per raccontare la bellezza Reale in immagini

Una vera e propria call to action per fotografi, chiamati a interpretare - attraverso

Proposto a cadenza biennale, per tre edizioni, dal 2013 al 2017, torna quest’anno con la sua quarta edizione dopo la sospensione di due anni per motivi organizzativi.



Per l’alto numero di richieste di iscrizione pervenute, per la qualità delle fotografie in concorso e per l’entusiasmo con cui è stato accolto dagli appassionati di fotografia nel corso degli anni, il Photo Contest La Venaria Reale si è affermato come uno dei principali concorsi fotografici dedicati al patrimonio culturale, storicoartistico e paesaggistico.