Come fare trading azioni: quali sono i migliori brokers?

Sono molte le persone che hanno deciso di intraprendere la strada del trading e di investire in modo autonomo.

La domanda che molti di voi si stanno facendo in questo momento è certamente la seguente:

Come fare trading azioni? La risposta è semplice affidandosi ai migliori brokers che vi sono sul mercato e affidarsi alla guida al trading azioni di tradingmnia.it.

Nel 2020 i brokers di trading online sono diventati 242 invece nel 2018 che erano solo 132, questi numeri ci fanno ben capire come sia implementato questo settore.

Negli ultimi due anni sono aumentate in modo importante le persone che hanno deciso di investire in azioni tramite il trading online, sia a fronte di un cambiamento economico dovuto alla pandemia, che per provare a migliorare le propria situazione attuale.

I broker di trading azioni vi permettono di accedere ai mercati borsistici e tramite l’utilizzo dei CFD e di speculare sul titolo scelto.

Certamente per diventare dei Top traders la strada è lunga e piena di difficoltà, infatti per iniziare vi consigliamo di accedere tramite il conto demo, che solo i migliori brokers vi offrono.

Prima di capire come fare trading azioni, uno sguardo ai brokers di trading che ci sono attualmente sul mercato

I migliori 4 brokers sul mercato

Abbiamo verificato che sul mercato ci sono 4 brokers che offrono maggiori prestazioni in confronto di altri.

Di conseguenza per capire se sia realmente così ci siamo iscritti e abbiamo iniziato a fare trading, ecco le nostre opinioni.

Partiamo con una breve recensione del broker eToro.

eToro e il Social trading

Il broker eToro è presente sul mercato dal 2006 e ha milioni di traders attivi, questa piattaforma negli anni è diventata sempre più stabile e famosa.

Per andare in contro ai suo traders eToro ha voluto sviluppare una piattaforma che a parer nostro è molto interessante, la piattaforma di Social trading, dove potrete fare trading copiando i Top traders iscritti al programma.

eToro vi offre la possibilità di accedere tramite il conto demo gratuito, previa una semplice registrazione.

101Investing

101Investing è una piattaforma meno conosciuta e pubblicizzata se messa a confronto con eToro, ma non per questo di minore importanza.

L’asset delle azioni su 101Investing è molto interessante, potrete trovare i migliori titoli del momento. Ciò che abbiamo verificato a seguito della nostra registrazione è che 101Investing non ha conto demo, per cui è consigliato a chi già conosce il trading online.

ForexTB e la Metatrader 4

ForexTB è un broker serio e regolamentato dalla CySEC, inoltre vi permette di accedere tramite il conto demo gratuito a tempo illimitato.

Le azioni presenti su ForexTB sono relativamente tante, potrete trovare le principali case farmaceutiche e altre azioni che si trovano sulla cresta dell’onda.

La piattaforma che utilizzerete una volta iscritti a ForexTB è la Metatrader 4, una delle più interessanti in circolazione, per migliorare l'offerta ForexTB ha introdotto una superba sezione formazione, la quale è possibile consultare con la sola iscrizione al conto demo.

XTB il broker pluripremiato

XTB è una piattaforma amata e stimata da milioni di traders al mondo, il suo conto demo è realistico, ma purtroppo dura solo 4 settimane, dopodichè dovrete accedere tramite il conto deposito.

XTB per chi non lo sapesse ha un ambasciatore di tutto rispetto, l’allenatore José Mourinho, il nuovo allenatore della squadra di calcio la Roma.

Inoltre XTB vi permette di fare trading su molti mercati oltre le azioni, tramite una piattaforma semplice ed intuitiva.

Come fare trading azioni

Per fare trading è necessario essere persone consapevoli e costanti, detto questo affidandosi ad un broker serio e certificato potrete operare in assoluta serenità.

I passaggi per fare trading azioni:

Iscriversi tramite il conto demo al broker scelto;

Fare pratica;

Studiare l’analisi tecnica e tutti i suoi strumenti;

Capire il funzionamente dei CFD e dell’Effetto Leva Finanziaria;

Scegliere dopo un'attenta analisi le azioni su cui investire.

Questi sono i passaggi per riuscire nel vostro intento.

Il trading essendo un settore affine agli investimenti non lo si può eseguire a caso, è necessaria una buona preparazione, ecco perché iniziare con il conto demo è molto importante.

Come scegliere le azioni giuste su cui investire

Nella scelta delle azioni per cui investire è necessario seguire le news, i telegiornali, insomma eseguire un’analisi fondamentale ma anche tecnica.

Gli italiani nel 2020 hanno preferito investire nelle azioni della MIcrosoft, con un 57% e sulle azioni della Tesla.

Inoltre le azioni delle case farmaceutiche come la Pfizer, Moderna oppure Bayer hanno avuto un gran successo.

Secondo il grande trader Peter Lynch per scegliere le azioni giuste è necessario effettuare la strategia “bottom-up”, ovvero investire nelle azioni una volta che sono scese, per poi studiarle in modo attento.

Certamente nel trading non vi è nulla di certo, ma vi consigliamo di accedervi solo tramite i migliori brokers.