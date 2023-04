Casa Tasca, gioiello liberty a Torino: la storia dell'edificio sopravvissuto alle bombe

Sono numerosi gli esempi di edifici in stile Liberty a Torino. Uno di questi è, sicuramente, casa Tasca. Progettato dall’ingegnere torinese Giovan Battista Benazzo tra il 1902 e il 1903, come inciso visibilmente anche nel bovindo, ossia il balconcino chiuso a vetrate presente lungo il fronte angolare, esso è ubicato in via Piffetti 4 all’angolo con via Beaumont 3, tra i quartieri San Donato e Cit Turin.

Presenta numerosi decori in stile floreale, comuni agli edifici appartenenti allo stile Liberty, nei balconi e sulle facciate. Durante il secondo conflitto mondiale, e in particolare l’8 dicembre del 1942, l’edificio fu vittima di un feroce bombardamento che ne distrusse completamente le vetrate, danneggiò la copertura del tetto e provocò danni ingenti e lesioni ai muri.

I lavori di rifacimento iniziarono ben presto, come riportato anche da un documento datato 12 maggio 1945, e vennero completati nei periodi successivi. Oggi casa Tasca è un edificio storico adibito a residenza signorile, ed è una tappa obbligata per tutti gli estimatori di tale stile architettonico.