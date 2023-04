Torino venerdì in piazza contro lo stop alle registrazioni dei figli di coppie gay: "Sindaci andate avanti"

"Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie". È questo lo slogan con cui Famiglie Arcobaleno e Torino Pride hanno organizzato per venerdì un presidio contro lo stop alle trascrizioni anagrafiche dei bambini nati da coppie omogenitoriali. L'appuntamento è fissato alle 18.30 davanti alla Prefettura, in piazza Castello.

"Sindaci continuate le trascrizioni"

"Scendiamo in piazza - spiegano i promotori - per chiedere, in attesa di una legge nazionale, ai sindaci di continuare a iscrivere e trascrivere i nostri figli. Nei Comuni non possono esistere bambini/e di serie 'a' e di serie 'b', perché i diritti sono uguaglianza: diversamente si chiamano privilegi".

"I nostri figli e figlie non possono aspettare. Chiediamo che ai bambini/e con due genitori dello stesso sesso sia garantito ora, e non un domani, quel diritto all’identità e alla non discriminazione che la “Convenzione delle Nazione Unite sui diritti dell’infanzia” dovrebbe garantire".