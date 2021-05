Kevin Spacey torna sul set: sarà diretto a Torino dal regista Franco Nero

Kevin Spacey riparte da Torino. Sarà infatti il capoluogo piemontese ad accogliere le riprese del film L'uomo che disegnò Dio, diretto da Franco Nero, di cui è protagonista, come ha dichiarato nelle ultime ore l'emittente newyorkese AbcNews. Si tratta del primo progetto cui l’attore di House of Cards, accusato di molestie sessuali nel 2017, prenderà parte dopo essere stato radiato dallo star system di Hollywood.

Tra i principali accusatori di Spacey, Anthony Rapp, noto per il suo ruolo in Star Trek: Discovery, che per primo fece scoppiare il caso ormai quattro anni fa, raccontando di essere stato aggredito sessualmente negli anni Ottanta, quando aveva soltanto 14 anni.

Dopo di lui molti altri giovani attori denunciarono il due volte premio Oscar (I Soliti Sospetti e American Beauty), che ha però sempre negato tutto.

Nel nuovo film Spacey dovrebbe rivestire i panni di un investigatore. Al suo fianco, anche la moglie di Nero, Vanessa Redgrave. Il primo ciak è atteso per giugno.