FLOR Estate: la Natura prende casa a Bardonecchia

Una giornata intera all’insegna della Natura, tra fiori, piante, artigianato e specialità agroalimentari, immersi nel verde in un magnifico contesto alpino.

È questa la promessa di FLOR Estate, che torna per l’ottavo anno consecutivo a Bardonecchia, nel cuore della Val di Susa piemontese.

La manifestazione, a ingresso libero e gratuito, è in programma domenica 13 luglio, dalle 9.30 fino alle 19 nella centralissima Via Medail, cuore nevralgico della cittadina.

Saranno circa 50 gli espositori provenienti dal Piemonte: florovivaisti con le loro profumate e vivaci eccellenze di stagione ma anche piccoli agricoltori e artigiani per una festa che vuole celebrare la natura in tutte le sue forme.

Numerose le tipologie di piante tipiche delle coltivazioni di montagna, a cui si aggiungono proposte più tradizionali per rispondere alle esigenze e ai gusti di tutti: erbacee perenni a fioritura estiva, piante verdi fiorite da interno e esterno, succulente, piante carnivore e ornamentali, piante aromatiche e peperoncini ma anche violette e orchidee fino ai bonsai.

Non solo piante e fiori ma anche molte soluzioni per la bellezza personale e per l’arredamento di casa e giardino: dai prodotti cosmetici alla rosa e al vino a quelli a base di lavanda, dai capi e accessori in bambù ai braccialetti minerali, dai cuscini, grembiuli e altri prodotti di arredamento per casa e giardino fino alle lampade artigianali fatte a mano e i vassoi in eco-resina a forma di foglie e molto altro ancora.

Passeggiando per via Medail si potranno anche trovare saporite proposte agroalimentari grazie alla presenza di piccoli produttori con le loro eccellenze “naturali” come il miele e le nocciole, l’aglio di Caraglio e i formaggi alpini, lo zenzero disidratato e i biscotti artigianali, ma anche erbe aromatiche e officinali, spezie di ogni tipo, tisane e infusi.

Grande spazio, come sempre, ai liquori di montagna, a cominciare dal genepy un vero e proprio tesoro dei territori alpini piemontesi.

Diventato nel corso degli anni un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della natura e delle sue eccellenze floreali e agroalimentari e per i villeggianti che cercano refrigerio dalla calura cittadina e vengono a godersi in altura il meglio del vivaismo piemontese, FLOR Estate Bardonecchia è organizzata da Associazione Orticola del Piemonte (www.orticolapiemonte.it) con il Patrocinio del Comune di Bardonecchia.