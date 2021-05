Myo-Inositolo e D-Chiro-inositolo 40:1, assunzione e benefici a partire dall’ambito ginecologico

Gli inositoli sono un gruppo di polioli naturali presenti in molti alimenti, fra cui frutta, cereali, noci e fagioli e che trovano applicazione in ambito ginecologico in presenza di particolari alterazioni ormonali e metaboliche della donna.

Studi scientifici hanno infatti dimostrato che gli inositoli, e più precisamente il Myo-Inositolo e D-Chiro-inositolo nel rapporto 40:1, svolgono un ruolo importante nella gestione della sindrome metabolica, regolano i processi insulino-dipendenti, rivelandosi pertanto essenziali nel trattamento della sindrome dell’ovaio policistico.

“Mentre il Myo-Inositolo (MI) è responsabile dell’uptake del glucosio, il D-chiro-inositolo (DCI) è responsabile della sintesi del glicogeno - sottolinea la ginecologa Alessandra Graziottin -.

Analizzando invece i processi insulino-dipendenti a livello ovarico, il MI è responsabile dell’uptake del glucosio, mentre il DCI della sintesi di androgeni. Inoltre, una funzione ascrivibile solo al MI è quella di secondo messaggero dell’FSH. Sfortunatamente, nonostante le diverse funzioni di queste due molecole, la comunità scientifica spesso le confonde”.

Gli inositoli nel trattamento dell’ovaio policistico

La combinazione di Myo e D-chiro 40:1 ha dimostrato di avere benefici significativi nel trattamento dell’ovaio policistico.

Inositolo e ovaio policistico vengono sempre più spesso associati laddove si ricerca un trattamento adeguato. Analisi cliniche sottolineano come accanto ai consueti farmaci insulino-sensibilizzanti, la ricerca valuti le potenzialità di molecole naturali come il Myo-inositolo e il D-Chiro-inositolo, capaci di migliorare il profilo metabolico delle donne affette da sindrome dell’ovaio policistico.

Come noto infatti la sindrome dell'ovaio policistico o PCOS è il disturbo endocrino più frequente dell'età riproduttiva che, oltre ad avere effetti negativi sulla fertilità, altera il quadro endocrinologico e metabolico delle donne interessate.

Oggi, come dimostrato da un’ampia letteratura scientifica, la somministrazione di inositolo è un valido aiuto in presenza di infertilità, attraverso il ripristino dell’ovulazione, e per migliorare il profilo metabolico.

Gli inositoli alleati contro la sindrome metabolica

I trattamenti della sindrome metabolica possono contare tra gli inositoli un alleato efficace.

A caratterizzare la sindrome è la presenza di tutta una serie di segni e sintomi, fra cui spiccano un’ampia circonferenza vita, dovuta alla presenza di grasso addominale, e un’alterazione del quadro glicemico, spesso accompagnata ad uno stato di ipertensione arteriosa.

Myo-Inositolo e D-Chiro-Inositolo per contrastare sovrappeso e obesità

È ormai noto che l’aumento ponderale eccessivo che causi sovrappeso o obesità siano pericolosi per la salute, predisponendo ad un rischio aumentato di malattie dell’apparato cardiovascolare.

Il raggiungimento del peso forma è indispensabile per preservare una buona condizione di salute e deve essere raggiunto scegliendo di seguire un regime alimentare corretto e praticando un adeguato esercizio fisico, come spiegano gli esperti. Accanto a uno stile di vita sano, diversi studi hanno dimostrato i benefici degli Inositoli sul quadro lipidico e metabolico.

Myo-Inositolo e D-chiro-inositolo consentono di ripristinare i normali livelli di glicemia e insulina. Gli inositoli sono utilizzati in diverse formulazioni, bustine oppure in capsule soft-gel, con benefici sul profilo metabolico degli zuccheri e dei lipidi, e offrono un aiuto concreto nella perdita di peso in eccesso.