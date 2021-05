Musei aperti, Portici di Carta, video mapping sulla Mole: così Torino festeggia San Giovanni 2021

Ieri la giunta Appendino ha approvato la spesa per i festeggiamenti del santo patrono, che sarà di 112 mila euro. Una cifra in linea con quella degli scorsi anni.

Nonostante la pandemia imponga ancora norme per contenere i contagi, la festa ci sarà e a differenza del 2020 non si punterà in modo massiccio sullo streaming. La conferma arriva dalla parziale uscita di scena dell'assessore all'Innovazione Marco Pironti, in favore dei colleghi allo sport e cultura Roberto Finardi e Francesca Leon.

Le iniziative saranno diffuse su tutto il territorio, con la presenza di pubblico contingentato: potrebbe essere il caso del Farò. Se l'ipotesi più probabile è che anche quest'anno il tradizionale evento venga diffuso in streaming, si sta vagliando la possibilità di trasferirlo da piazza Castello a piazza San Carlo, accogliendo così un numero maggiore di spettatori. Questo ovviamente se il trend dei contagi continuerà a mantenersi basso.