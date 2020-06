San Giovanni: oltre 300 mila spettatori nella piazza virtuale di Torino, Genova e Firenze

Sono oltre 300 mila gli spettatori che ieri sera hanno seguito sulla piazza virtuale televisiva o sul pc lo spettacolo per San Giovanni, organizzato in contemporanea da Torino, Genova e Firenze.

“L’emergenza – spiega l’assessore all’Innovazione Marco Pironti - che ci ha spinto a condividere energie e risorse, ci ha dato l’opportunità di raggiungere un risultato superiore a quello che le città avrebbero potuto conseguire singolarmente”. “Lo spettacolo -aggiunge - andato in onda la sera del 24 giugno dalla Mole Antonelliana, è stata anche l’occasione per sperimentare una modalità diversa di creare e proporre momenti di intrattenimento e cultura per fare conoscere aspetti nuovi e meno conosciuti del nostro territorio”.

Sui quattro lati del monumento simbolo di Torino sono stati proiettati i volti di noti attori - da Sophia Loren a Marcello Mastroianni – mentre all’interno andavano in scena una serie di performance, tra cui un’imponente coreografia composta da circa 200 droni, trasmessa appunto sulla piazza virtuale.

“Un'esigenza nata in un contesto emergenziale che impone limiti alla partecipazione del pubblico in presenza, ma che può rappresentare un nuovo modo di vivere esperienze e accrescere il valore delle nostre città" conclude Pironti.