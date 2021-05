Scuole di infanzia e primaria, Flc Cgil fa volantinaggio contro il taglio dei posti in organico

La FLC CGIL di Torino, a seguito di quanto deliberato nel corso dell’Assemblea Generale (organismo statutario deliberante della stessa O.S.) ha deciso di promuovere azioni di volantinaggio davanti a diverse scuole a sostegno della raccolta firme contro il taglio dei posti in organico per la scuola dell’infanzia e primaria nella città e nella provincia di Torino.

Nelle scorse settimane la proposta di assegnazione di organico, sulla base complessiva degli alunni su tutti gli ordini di scuola da parte dell’USR Piemonte per la provincia di Torino è stata la seguente:

Organico diritto 22.201 Totale alunni inseriti a SIDI il 1 aprile 2021 263.404 Totale alunni organico diritto 2020/2021 266.235 Differenza alunni 2.831 Organico di diritto da assegnare 22.206 Differenza con organico diritto 2020/2021 5





Come è distribuito il calo degli alunni è descritto bene nella tabella successiva:



INFANZIA PRIMARIA MEDIE SUPERIORI TOTALE O.D 20/21 2.852 7.684 4.723 6.942 22.201 POSTI RICHIESTI UST 2.802 7.705 4.932 7.501 22.940 DIFFERENZA POSTI -50 21 209 559 739 ALUNNI 20/21 30.021 86.270 57.240 92.704 266.235 Tot alunni inseriti a Sidi al 1 aprile 2021 28.416 83.551 56.563 94.966 263.496 DIFFERENZA ALUNNI -1.605 -2.719 -677 2.262 -2.739 SEZIONI 20/21 106 4.343 2.701 4.174 11.324 SEZIONI RICHIESTE UST 103 4.293 2.712 4.392 11.500 DIFFERENZA SEZIONI -3 -50 11 218 176





Pur essendoci stato un calo degli alunni, soprattutto nel primo ciclo, l’organico richiesto dalle scuole, e di conseguenza dall’Ambito Territoriale di Torino, è maggiore di 739 posti rispetto all’organico di diritto del 2020/2021. Ciò perché la curva demografica spostatasi sulla secondaria di II grado ha portato a un aumento complessivo delle classi richieste. Calcolare però i posti complessivi dell’organico sulla base dei numeri complessivi e poi cercare di far tornare la somma nel totale preordinato è una follia che non può continuare! Per far ciò l’Ambito Territoriale di Torino ha provveduto, nelle scorse settimane, tra le altre cose, tagliando 26 posti nella scuola dell’infanzia e 100 posti di potenziamento nella scuola primaria.

E’ inammissibile che il taglio avvenga quando ci sarebbe bisogno di più personale per garantire sicurezza e diritto allo studio in un momento storico in cui vi è la necessità di un ritorno alla didattica in presenza; è inammissibile la riduzione dei posti in questo preciso momento storico in cui il governo, disponendo di risorse aggiuntive per mezzo del Recovery fund, ha dichiarato di voler investire sulla formazione e sull’istruzione. È inammissibile, infine, alla luce di quanto sottoscritto tra CGIL, CISL e UIL e Ministro dell’Istruzione il 20 maggio 2021 (Patto per la scuola al centro del Paese); in uno dei 21 punti del Patto si afferma infatti che è necessario “operare, in coerenza con le previsioni del PNRR, per la riduzione del numero di alunni per classe e per istituzioni scolastiche, a partire dal prossimo anno scolastico, alla luce dell’andamento demografico della popolazione, finalizzando le risorse per migliorare il servizio e favorire la diffusione del tempo pieno”.

Per contrastare il taglio appena descritto, per le ragioni sinteticamente esposte, a sostegno della difesa del diritto allo studio, la FLC di Torino ha promosso e rilanciato l’appello formulato da quaranta insegnanti della Circoscrizione 5 ribadendo la restituzione immediata dei posti. A sostegno della richiesta la FLC CGIL di Torino ha organizzato, per il 27 maggio 2021, delle iniziative di volantinaggio a sostegno della raccolta firme per il ritiro dei tagli. Di seguito l’elenco dei luoghi dove verranno svolte le iniziative di volantinaggio





Iniziativa di Nome scuola Indirizzo Orario Volantinaggio IC Via Sidoli Via Sidoli 10 – Torino Dalle 16 alle 17 Volantinaggio IC Salvemini Piazza Jona 4 – Torino Dalle 16 alle 17 Volantinaggio IC Cairoli Via Rismondo 68 - Torino Dalle 16 alle 17 Volantinaggio IC Tommaseo Via Dei Mille 15 - Torino Dalle 16 alle 17 Volantinaggio IC Tommaseo Via Provana 2 / A – Torino Dalle 16 alle 17 Volantinaggio IC Tommaseo Via Sant’Ottavio 7 – Torino Dalle 16 alle 17 Volantinaggio IC Tommaseo Via Verdi 32 /A – Torino Dalle 16 alle 17 Volantinaggio IC Tommaseo Via Plana 2, Torino Dalle 16 alle 17 Volantinaggio IC Cena Strada San Mauro 32 - Torino Dalle 16,30 alle 17 Volantinaggio IC Duca D’Aosta Via Capelli 51 - 53 – Torino Dalle 16 alle 17 Volantinaggio IC Duca D’Aosta Via Asinari di Bernezzo 56 – Torino Dalle 16 alle 17 Volantinaggio IC Duca D’Aosta Via Zumaglia 39 - 41 – Torino Dalle 16 alle 17 Volantinaggio IC Duca D’Aosta Corso Monte Grappa 81 - Torino Dalle 16 alle 17 Volantinaggio IC Padre Gemelli Via Nole 66 – Torino Dalle 16 alle 17,30 Volantinaggio IC Settimo IV P.za S. Maria Dell’Arco – Settimo T.se Dalle 16 alle 17 Presidio IC Pinerolo IV Via Giovanni XXIII 19, Pinerolo Dalle 16 alle 17 Volantinaggio IC Villar Perosa Via IV Novembre 2, Villar Perosa Dalle 8 alle 10 Dalle 16 alle Volantinaggio IC Perosa Argentina Viale Duca D’Aosta 1 – Perosa Argentina Dalle 16 alle 17 Volantinaggio IC Nichelino II Via Polveriera 36 – Nichelino Dalle 8 alle 9 Dalle 16 alle 17 Volantinaggio IC Nichelino II Via Sangone 34 – Nichelino Dalle 8 alle 9 Dalle 16 alle 17 Volantinaggio IC Nichelino II Via Puccini 38 - Nichelino Dalle 8 alle 9 Dalle 16 alle 17 Volantinaggio IC Nichelino II Via Cagliari (ingresso laterale) – Nichelino Dalle 8 alle 9 Dalle 16 alle 17