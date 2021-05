Serritella (M5S): "Torino deve essere sede dell'Istituto per l'Intelligenza artificiale"

“Nonostante l’ultimo Consiglio dei ministri abbia deliberato la nascita dell’I3A a Torino, la versione bollinata dell’ultimo Decreto non presenta ciò che è stato stabilito. Anzi, c’è stato uno stravolgimento del testo nel quale si cita esclusivamente il Polo di eccellenza per la ricerca legato all’automotive”. Queste sono le parole del deputato del Movimento 5 Stelle Davide Serritella.

“Tutto ciò va contro ciò che era stato deliberato lo scorso settembre 2020, nel Cdm della scorsa settimana, e contro ogni accordo e decisione presa. A questo punto è evidente che ci sia qualcuno che voglia strappare il progetto dell’Istituto d’Intelligenza Artificiale a Torino”. Ora, continua Serritella, “sarà necessario che in fase emendativa tutti i gruppi convergano e indichino Torino come sede dell’Istituto, così come stabilito. E’ un atto di serietà”.