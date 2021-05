E/state in Svincoli torna domani sera con Plenilunium, la luna e la scienza

L’edizione 2021 di E/STATE IN SVINCOLI! ha infatti un filo conduttore di 4 appuntamenti, in corrispondenza delle 4 sere di luna piena (venerdì 28 maggio, venerdì 25 giugno, venerdì 23 luglio, sabato 21 agosto).

Le serate inizieranno nel tardo pomeriggio e si concluderanno in ottemperanza alle norme Covid in essere.

Plenilunium propone l’incontro di diverse discipline artistiche con contenuti scientifici sullo spazio e l'astronomia, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, Infini.To Planetario, Museo dell'Astronomia e dello Spazio, l’Associazione AnMa, e tanti artisti e musicisti.

Plenilunium è un'occasione per vedere San Pietro in Vincoli in una luce ancor più speciale, monumentale e d’impatto, la luce della Luna, che affina i sensi e solleva i pensieri.