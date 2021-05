In vendita i biglietti per le finali di Coppa Davis a Torino, capienza al 50%: "Con pandemia sotto controllo più pubblico"

Al via la vendita dei biglietti per le finali di Coppa Davis 2021, che partiranno in contemporanea a Madrid, Torino e Innsbruck il 25 novembre. Oggi nella capitale spagnola c'è stato il lancio della biglietteria per l'edizione di quest'anno, a cui ha preso parte la sindaca Chiara Appendino. Capienza al 50%

"Dopo il rinvio nel 2020 - ha sottolineato il presidente di Kosmos, Gerard Piqué - non vediamo l'ora che arrivi il momento di questa nuova edizione del torneo. Il pubblico gioca un ruolo chiave in una competizione come la Coppa Davis. e, situazione pandemica permettendo, ci aspettiamo di veder arrivare appassionati da tutte le parti del mondo". "Tutte e tre le sedi di gara - ha aggiunto Piqué - partiranno con una disponibilità dei posti ridotta al 50% della capienza e siamo fiduciosi che, se la percentuale dei vaccinati sarà quella che ci si aspetta e la pandemia sarà sotto controllo, si possa aumentare quella percentuale all'Arena di Madrid. Lo stesso discorso vale per Innsbruck e Torino".

L'Italia debutta contro gli Usa il 26 novembre

Il formato multi-sede, introdotto per la prima volta quest'anno, prevede che ogni città ospiti due gruppi durante la fase a gironi e almeno un quarto di finale, mentre Madrid ospiterà due quarti di finale. La capitale spagnola ospiterà anche le due semifinali e la finale. Torino ospiterà gli azzurri del nuovo ct Filippo Volandri, che potrebbero schierare anche il torinese Lorenzo Sonego, di recente protagonista fino alle semifinali del torneo di Roma, dove si è arreso solo al numero uno mondiale Nole Djokovic. L'Italia, che sarà di scena al Pala Alpitour, debutterà il 26 novembre contro gli Stati Uniti.

Promozioni e sconti

Ogni sede ha un proprio piano di biglietteria personalizzato per il pubblico locale e le fasi della competizione che ospita. Inoltre, gli organizzatori stanno lanciando una promozione iniziale di 72 ore che offre uno sconto del 20% sui biglietti per Madrid e Torino e l'opzione di pacchetti scontati per Innsbruck.

A Madrid, per ciascun incontro (tre partite, due singolari e un doppio, tra due nazioni), i prezzi vanno da 25 a 80 euro per la fase a gironi; da 40 a 95 euro per i quarti di finale; da 50 a 120 euro per le semifinali; e da 60 a 150 euro per la finale. Inoltre, è possibile acquistare pacchetti che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, mentre sono disponibili anche biglietti premium che includono l'accesso ai servizi di ospitalità del 1900 Club.

A Torino fase a gironi e quarti di finale