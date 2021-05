A Torino una via per Macario a 120 anni dalla nascita: online la petizione in ricordo del grande comico

Sono 119 anni dalla nascita, oggi, ma a Torino non è possibile omaggiarne la memoria nemmeno con una piccola targa. "Tu lo conosci Macario?": una domanda che vuole anche essere una provocazione, quella che dà il nome all'iniziativa ideata dai torinesi Massimo Gioscia e Dario Ujetto per dedicare al grande comico una via nella sua città natale.

Nato il 27 maggio del 1902 in via Botero 1, da una famiglia povera e numerosa, Macario celebrerà il prossimo anno il bicentenario. Un avvenimento troppo importante che non merita di passare in sordina, pensano i promotori del crowdfunding, Feelthebeat, per la continuità della memoria storica dell'amatissimo attore.

Nella sua lunga carriera, Macario ha lavorato a oltre cinquanta spettacoli teatrali tra teatro di varietà, riviste, commedie musicali e spettacoli di prosa. Prestò la sua maschera oltre che al cinema anche alla televisione, adottando spesso il piemontese per i suoi personaggi e le sue macchiette.

L’obiettivo del progetto è dunque quello di ricostruire e recuperare dal passato il suo lavoro, una carriera lunghissima, dagli esordi alle sue opere più importanti.

Protagonista e testimonial dell’iniziativa, che sfocerà in una petizione per la richiesta al Comune dell'intitolazione toponomastiva, è Fabio Milano, grande appassionato di storia di Torino, che ama definirsi un “macariologo” per la grande quantità di conoscenze acquisite nel corso del tempo, che hanno dato vita ad una collezione personale di cimeli e memorabilia d’epoca (circa 200) legati al grande attore torinese. La raccolta andrà finalmente in mostra e sarà a disposizione di tutti nel mese di maggio 2022, anno macariano.

A rilanciare il progetto in vista del programma di eventi dei 120 anni dalla nascita, anche una web serie di oltre 20 testimonianze inedite di chi Macario lo ha conosciuto e ha lavorato con lui.