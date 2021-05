Grugliasco, 39 pietre d'inciampo per ricordare le vittime della tragedia dell'Heysel

L’Amministrazione comunale di Grugliasco , insieme allo Juventus Official fan club Grugliasco Alessio Ferramosca & Riccardo Neri , anche quest’anno celebreranno e commemoreranno i 36 anni dalla tragedia dello stadio Heysel, sabato 29 maggio 2021, alle 11.30, presso il giardino di via Galimberti, a Borgata San Giacomo, a Grugliasco, intitolato alle 39 vittime dello stadio Heysel.

Quest’anno l’Amministrazione comunale di Grugliasco, in collaborazione con lo Juventus Official fan club Grugliasco “Alessio Ferramosca & Riccardo Neri”, ha deciso per un restyling della pavimentazione del giardino inserendo 39 pietre d’inciampo lungo il percorso del giardino che porta alla targa dedicata ai 39 tifosi.