Tragedia Mottarone, Cirio: "Abominevole che qualcuno abbia messo a rischio la vita altrui per questioni economiche"

"Che la mente umana possa pensare di mettere a rischio la vita delle persone per una questione economica ritengo sia abominevole. Non trovo altri aggettivi. Chi ha fatto cose di questo genere è giusto che paghi". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, torna sulle ultime evoluzioni delle indagini sulla tragedia della funivia del Mottarone dove hanno perso la vita 14 persone, domenica scorsa.

"È una tragedia scioccante che ci ha colpito in maniera profonda", ha aggiunto Cirio. "Ci siamo dati disponibili a sostenere le spese per il rientro delle vittime, nel caso qualcuno avesse bisogno. È un atto doveroso, per noi".