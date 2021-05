Vaccini anti Covid, adesso a Torino "interviene" anche Astra-Seneca

"Non temiamo la morte, ma il pensiero della morte". Anche Lucio Anno Seneca (più noto come Seneca) "entra" nel dibattito sui vaccini anti Covid. E lo fa in maniera decisamente curiosa: con la sua celebre citazione "Non mortem timeus sed cogitationem mortis", compare infatti come testimonial su un manifesto affisso al posto delle solite pubblicità in corso Turati, all'angolo con il cavalcavia che si trova proprio all'inizio di via Sacchi e del complesso di porta Nuova.

Un manifesto su sfondo nero, alla presenza di alcune stelle (astri, appunto) e con la famosa citazione in latino e senza traduzione. Ma con un riferimento piuttosto esplicito allo storico pensatore, politico e filosofo che per l'occasione diventa "AstraSeneca".

Un'iniziativa che porta la firma di AkaNewton (realtà torinese che opera proprio nella street art) e che cade perfettamente nel bel mezzo di una campagna vaccinale ormai a pieno regime, in cui proprio le dosi di AstraZeneca avevano sollevato qualche timore, per poi riportare tutto nella norma.

Si tratta della stessa firma che ha griffato anche un altro manifesto ribattezzato "Eau de vaccine", che invece - ispirandosi alla famosa pubblicità di Chanel n.5 - ironizzava sul fatto che ormai, di vaccini, tutti parlano con cognizione di causa, come si trattasse appunto di un profumo.