Parco Di Vittorio, tornano i giochi d’acqua inclusivi: inaugurata la stagione estiva

Il 1° giugno ha preso ufficialmente il via la nuova stagione dei giochi d’acqua al parco Giuseppe di Vittorio, nel cuore della Circoscrizione 8. Dopo il successo dello scorso anno, l’area del Lingotto dedicata al divertimento estivo per bambini e famiglie ha riaperto le sue porte, offrendo un’esperienza rinfrescante e accessibile a tutti.

Assalto al parco

Approfittando del grande caldo degli ultimi giorni, e del ponte del 2 giugno, il parco è stato letteralmente preso d’assalto dalle famiglie. A dare l’annuncio è stato il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che ha commentato con entusiasmo la notizia: “Con l’arrivo dell’estate, abbiamo voluto restituire alla cittadinanza uno spazio pensato per il gioco, l’inclusione e il benessere all’aria aperta”.

Cosa si può trovare

La piattaforma, già molto apprezzata nella scorsa stagione, è composta da 11 strutture in elevazione e 25 getti d’acqua a pavimento, pensati per offrire sollievo durante le ore più calde della giornata. Accanto alla zona giochi, è presente anche un solarium, dove bambini e genitori possono rilassarsi tra un getto d’acqua e l’altro. “È un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore – ha proseguito Miano – perché punta a valorizzare gli spazi pubblici rendendoli vivi, sicuri e fruibili per tutti, senza barriere”.

L’area sarà accessibile per tutta l’estate, contribuendo a rendere il parco un punto di riferimento per famiglie, gruppi di amici e cittadini di ogni età in cerca di un’alternativa gratuita all’afoso caldo cittadino.