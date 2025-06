Finge un incidente per portare via 300 euro al conducente di un'altra auto: scoperto dalla Polizia locale di Nichelino

Nella mattinata del 30 maggio, giungeva presso la Centrale operativa della Polizia locale di Nichelino, una particolare richiesta d’intervento per un presunto sinistro stradale, in quanto si chiedeva di raggiungere il cittadino presso l’Istituto Unicredit di via Torino.

L'intervento della Polizia locale

Giunti sul posto, s’apprendeva che poco prima il conducente di un altro veicolo, un italiano di media statura, di circa 30 anni, in condotta di un veicolo Mitsubishi di colore bianco, asseriva che nei pressi del parcheggio di via Diaz, aveva avuto un contatto con la vettura del reclamante, suggerendo a questo d’evitare l’intervento dell’autorità per non avere fastidi con l’assicurazione evitando perdite di tempo ed eventuali sanzioni e richiedendo per chiudere la vicenda, il versamento in contanti di 300 euro.

Scoperta una tentata truffa