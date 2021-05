I negozi della Gran Madre online, alla scoperta virtuale dei monumenti di Borgo Po

I negozi della pedonale via Monferrato, così come quelli della Gran Madre, si mettono online per raggiungere i clienti direttamente a casa loro. La molla, come spiega il Presidente dell’Associazione Commercianti Borgo Po, Vittoria Chiappero, è stata la pandemia che “ha portato cambiamenti radicali nel nostro modo di vivere, di lavorare e anche di acquistare”. Alcune attività commerciali, dopo i numerosi lockdown, non hanno più tirato su le saracinesche.

Così le boutique, negozi di design, caffetterie e altre realtà del quartiere hanno deciso di aprirsi al digitale. Da qui l’idea – presentata ieri al centro Paideia - di una piattaforma che permette di “vivere il Borgo virtualmente, scoprendone le infinite ricchezze artistiche, commerciali e paesaggistiche”. Su Granmadrelifestyle sono presenti tutte le 110 commerciali della zona alle spalle di piazza Vittorio. I clienti potranno acquistare i prodotti in vetrina, con un click 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, oppure ordinarli online e andarli a ritirare in negozio. Oltre questo il portale contiene “approfondimenti sulle attrazioni turistiche come la Gran Madre, il Monte de Cappuccini e Villa della Regina, ma anche consigli su dove andare a mangiare e un calendario di eventi”.

Il sito risponde anche alle necessità di chi è affetto da disabilità con AccessiWay, che regola la navigazione con screen-reader per i non vedenti e la navigazione da tastiera per le persone con difficoltà motorie.