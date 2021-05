Appendino: "Futuro? Continuerò a fare politica. Se ci sarà occasione, darò il mio contributo"

"Un futuro ancora in politica? Non lo escludo". Chiara Appendino non usa giri di parole quando parla di cosa accadrà dopo le elezioni amministrative di ottobre. E apre le porte a un suo ruolo nel nuovo Movimento 5 Stelle, "in cui - spiega - mi sento a casa".

La sindaca di Torino ne ha parlato in tv durante la trasmissione Tagadà, su La7. "Cosa farò dopo ottobre? - ha detto la sindaca - per prima cosa farò quello che invito a fare a tutti i torinesi e a chi vorrà venire nella nostra città: seguire le Atp Finals e la Coppa Davis di tennis, eventi importantissimi che Torino ospiterà da novembre".

Sul suo futuro in politica, Appendino ha ammesso: "In questo momento non è un tema di cui stiamo discutendo, ma sicuramente se ci saranno le condizioni, se ci sarà la possibilità, se ci sarà occasione darò sicuramente il mio contributo. Io mi sento a casa nel Movimento, soprattutto nel nuovo Movimento che stiamo costruendo".