La riqualificazione del parco di Stupinigi produce due nuovi percorsi naturalistici

Oggi, sabato 29 maggio, nelle vicinanze del santuario di Vicomanino, viene inaugurata la nuova area umida di Stupinigi, il piccolo laghetto riqualificato che diventerà un altro tassello della biodiversità interna al parco.

In occasione anche della chiusura sperimentale della strada, sarà possibile scoprire il Parco di Stupinigi con due nuovi percorsi, sicuri, segnalati e fruibili. Il primo è per gli amanti delle due ruote: un percorso di più di 20 chilometri fra le le antiche rotte di caccia e le Cascine del Parco, con accoglienza nelle diverse tappe: dal Castello di Parpaglia, alla Cascina Gorgia, al Bosco Le Risere.

Il secondo, invece, è dedicato alle famiglie, con un percorso di circa due chilometri che conduce dal Concentrico alla Dimora di Artemide. Oggi, per l'inaugurazione, le guide della Cooperativa Arnica accoglieranno dalle 10 alle 12 i visitatori con attività promozionali, giochi e osservazioni, alla scoperta della nuova area umida.

Per tutti ci sarà la possibilità di partire dal Concentrico (sede dell'ente parco, in viale Torino 4 a Nichelino), dove al mattino ci sarà sempre il Punto Informativo a disposizione. L'area sarà sempre aperta dal venerdì alla domenica. Per legare ambiente, natura e divertimento.