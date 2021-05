Aurora, in arrivo un (vero) campo da pallavolo ai Giardini Alimonda

I Giardini Alimonda sono, da sempre, uno dei simboli del quartiere Aurora: non solo perché spesso al centro di fatti di cronaca ma anche perché luogo di incontro intergenerazionale e interculturale. È qui, infatti, che negli ultimi anni alcune associazioni del territorio hanno rivolto il proprio sguardo per promuovere aggregazione sociale, specialmente tra le fasce giovanili della cittadinanza.

Un campo da pallavolo per i Giardini Alimonda

Tra queste c'è ARQA, Associazione per la Riqualificazione del Quartiere Aurora, che tra le tante iniziative proposte ha spesso organizzato tornei sportivi (dove non era raro imbattersi nella sindaca Chiara Appendino, ndr) tracciando e allestendo di propria iniziativa campi e campetti per coinvolgere i frequentatori dei giardini. Per loro e per tutto il borgo è arrivata una bella notizia: l'assessore all'urbanistica della Città di Torino Antonino Iaria, infatti, nel corso del sit-in dei comitati davanti alla ex OGM di corso Vercelli ha annunciato la realizzazione (per il 2022) di un campo da pallavolo vero e proprio; un intervento che prevede un investimento, già stanziato, di 100mila euro.

Insieme al PalaPiazza del Sermig in via Carmagnola, che verrà inaugurato il prossimo 25 luglio, si tratta di un altro importante tassello nel percorso di rigenerazione urbana del territorio; un percorso che vede lo sport protagonista nel consolidamento del tessuto sociale di Aurora.