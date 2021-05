Dall'ufficio stampa del Comune di Nichelino a scrittore di successo: Antonio Infuso torna con una nuova indagine del commissario Vega

Una serie di eventi inducono Stefano Vega a lasciare il buen retiro cubano e a tornare in Italia. Gli verrà affidato un incarico apparentemente banale ma che lo costringerà a scavare indietro nel tempo, fino al tramonto degli anni Sessanta, per scoperchiare il cuore nero della Torino bene. Un'avventura devastante e a forti tinte tragiche, nella quale dolore, potere, politica, disumanità e profitto sottraggono vite e speranze acerbe.

"Ho scritto – spiega Infuso – questo romanzo nel 2020, in pieno lockdown. E la vicenda narrata è, in qualche modo, permeata dall'atmosfera di quei giorni tragici e avvolti in un tempo sospeso. La serie di Vega, a differenza di molte altre saghe della giallistica e del noir si sviluppa temporalmente e gli anni scorrono inclementi anche per lui. Ciò impone ulteriori sviluppi psicologici per il personaggio".

“La notte delle anime innocenti” (Intrecci Edizioni) è disponibile in tutte le librerie (Euro 14) e, in formato ebook (euro 3,99) su tutti gli store online.