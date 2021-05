Fuma e urina sul tram, poi strappa la catenella divisoria minacciando l'autista: arrestato

Ha cominciato a chiedere insistentemente una sigaretta alle persone in attesa alla fermata del tram in corso Belgio, per poi salire sul mezzo continuando a fumare come se nulla fosse.

L’autista l'ha quindi redarguito, intimandolo di spegnere immediatamente la sigaretta e indossare la mascherina. A quel punto il passeggero ha dato subito in escandescenze, minacciando di morte la dipendente della Gtt e colpendo il divisorio della postazione dell’autista con una serie di pugni e calci.

Dopo pochi istanti, l'uomo ha afferrato la catenella divisoria, rompendola all’estremità, e l'ha indossata al collo. L'autista ha quindi allertato il 112, mentre il trentenne iniziava a urinare per terra e sui sedili.

La volante, giunta sul posto, ha fermato l'uomo, da subito ostile e poco collaborativo. Durante il controllo, con atteggiamento di sfida, si è sfilato la maglietta, mimando mosse di attacco contro gli operatori.

Con diversi precedenti di polizia e un avviso orale del questore di Torino, è stato arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, e deferito per interruzione di servizio pubblico.