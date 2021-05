Pugni e minacce: arrestati a Torino due uomini per maltrattamenti in famiglia

Negli ultimi giorni i carabinieri hanno arrestato a Torino due uomini per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

In Barriera di Milano è finito in manette un cittadino marocchino, che, dopo reiterate violenze psico-fisiche nei confronti della ex moglie, l'ha nuovamente aggredita prendendola a pugni in faccia. Il pronto intervento dei militari ha consentito di bloccare l’uomo evitando il peggio. La vittima ha riportato lievi ferite giudicate guaribili in alcuni giorni.