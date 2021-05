Torino Jazz Festival e Fondazione Ricerca Molinette insieme per “Jazz è Ricerca”

Antonello Salis by Massimo Forchino

Nasce dalla mente del fotografo torinese Massimo Forchino, molto attivo negli anni ’70 come reporter per diversi quotidiani e riviste, nonché come autore di copertine di dischi e fotografo di scena, l’idea di coniugare il mondo della musica, con quello della ricerca, attraverso una mostra fotografica, o meglio un progetto fotografico, che prende il nome di “Jazz è Ricerca”.

Torino Jazz Festival e la Fondazione Ricerca Molinette, due realtà profondamente radicate nel tessuto urbano, che sembrano così distanti tra loro, ma che in realtà, viste da un’altra prospettiva fanno emergere tante similitudini.

I musicisti suonano con una continua tensione al cambiamento, proprio come fanno i ricercatori scientifici che, sperimentando senza sosta, si impegnano a trasferire i risultati ottenuti in laboratorio all’ambito clinico, per sviluppare nuove terapie contro le malattie del nostro tempo.

Questa è la visione che ci offre “Jazz è Ricerca”, attraverso 7 scatti realizzati da Massimo Forchino, che raccontano la storia del Torino Jazz Festival, che saranno esposti dall’1 al 14 giugno nelle stazioni della Metropolitana di Torino, oltre che online, sui siti di Fondazione Ricerca Molinette, del fotografo Massimo Forchino e tramite un e-book dedicato, presto disponibile.

Il progetto fotografico contribuisce a sostenere Fondazione Ricerca Molinette sia promuovendo la campagna di devoluzione del 5 x 1000 della Onlus torinese, sia rendendo disponibili, in cambio di donazioni per la Ricerca, le immagini di Massimo Forchino in diversi formati.

“Jazz è Ricerca” accompagna verso la IX edizione del Torino Jazz Festival, dopo lo stop dovuto alla pandemia dello scorso anno, che dal 19 al 27 giugno 2021 proporrà in 9 giorni, 15 concerti, 4 incontri (Jazz Talks) e 2 mostre fotografiche, esplorando il mondo del jazz in tutte le sue declinazioni espressive attraverso la partecipazione grandi musicisti italiani e internazionali, artisti di ricerca e talenti piemontesi, per un totale di 150 musicisti, che si esibiranno sui palchi delle OGR, del Conservatorio Giuseppe Verdi e del Teatro Vittoria.

Sul sito ufficiale del Torino Jazz Festival è possibile visionare l’intero programma, mentre dagli scorsi giorni è ufficialmente iniziata la vendita dei biglietti.

https://fondazionericercamolinette.it/jazz-e-ricerca

http://www.torinojazzfestival.it

http://www.massimoforchino.com