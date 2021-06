Santena, esposta al Memoriale Cavour la camicia funebre dello statista piemontese

Da oggi, 1° giugno 2021, la camicia che Camillo Cavour indossò nell’ora della morte sarà temporaneamente esposta al Memoriale Cavour di Santena, in apposita teca, nella stanza da letto dello statista piemontese, al secondo piano dell’edificio.

Il cimelio è stato prestato dal Museo Nazionale del Risorgimento Italiano in occasione della Cerimonia ufficiale di inaugurazione del Memoriale dedicato allo statista piemontese, che si terrà alle 10,45 di domenica 6 giugno alla presenza del Ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, nel giorno del 160esimo anniversario della morte di Camillo di Cavour.

Una precedente cerimonia di apertura si era tenuta in diretta live streaming lo scorso 17 marzo 2021, data del 160esimo Anniversario dell’Unità d’Italia. Le normative anti-Covid non avevano permesso un’apertura in presenza. Per l’intera giornata, le bandiere della Città di Santena – compresa quella interna al Polo Cavouriano – saranno tenute a mezz’asta, a memoria della morte di Cavour e in segno di omaggio.