Dall'11 giugno Museo Casa Don Bosco ospiterà la mostra “Casula. Interpretazioni”

Un percorso dedicato alla ricerca artistica a partire dalle esposizioni di casule realizzate con grande maestria e tecniche tra loro differenti, prendendo spunto dai più autorevoli artisti del presente e del passato e da alcune opere che li hanno contraddistinti. Partendo da queste pietre miliari, il percorso prosegue con casule nate da un’indagine artistica che parte dal rinascimento fiammingo, con il progetto dell’architetto Marcella Gabbiani ispirato a L’Ascesa all’Empireo (in 1505-1515) di Hieronymus Bosch, passando per la secessione viennese con Gustav Klimt e i suoi sfondi dorati, per l’espressionismo di Vincent Van Gogh e la sua Notte stellata (De sterrennacht, 1889) fino ad arrivare a quello astratto della Cappella Rothko (Rothko Chapel, 1971) dell’omonimo artista e al De Stijl dell’olandese Piet Mondrian con Composizione n. 10 (molo e oceano) (Ocean and pier, 1915). Il biglietto d’ingresso al Museo Casa don Bosco è gratuito.



ORARIO: : Chiuso

e GIOV: 9.30-12.30

e : 15.00-18.00

e : 9.30-12.30 / 15.30-18.30