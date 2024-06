Nichelino, una quindicina di gattini abbandonati vicino al Sangone: parte la corsa all'adozione

Cronaca di una domenica mattina bestiale a Nichelino. Una quindicina di gattini, praticamente tutti di colore nero, sono stati abbandonati lungo le rive del Sangone e solo grazie al buon cuore di alcuni passanti, che hanno prontamente avvisato l'Enpa e l'Ufficio Tutela Animali la storia non ha avuto una tragica conclusione.

Verzola: "Mai vista una cosa del genere"

"Una cosa mai vista prima in tanti anni di tutela animali. Una vergognosa azione frutto della peggiore rappresentazione dell’umanità", ha detto l'assessore alla Politiche animaliste del Comune di Nichelino Fiodor Verzola. "Un sentito ringraziamento alle persone di buon cuore che non si sono girate dall’altra parte e mi hanno subito chiamato per intervenire".

Pronta a partire la corsa all'adozione

Dopo la grande paura, sta per partire la fase B: "Ora che li abbiamo messi in salvo verranno curati e cercheremo di darli in adozione, ma in questo momento serve un grande sforzo di solidarietà per aiutare l'Enpa a prendersene cura", ha aggiunto ancora Verzola.

Presto saranno rese note tutte le informazioni utili per procedere all'adozione ed è facile immaginare che partirà una autentica gara di solidarietà per dare a questi mici l'affetto e l'amore di famiglie che sappiano dare loro il bene che meritano.