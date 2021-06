Bivacco di clochard in piazza Statuto, i residenti: "Situazione ormai insostenibile" [FOTO e VIDEO]

"La situazione dei clochard in piazza Statuto è ormai diventata insostenibile. Sono in tre di base fissa qui, ma poi ne arrivano altri: una sera ne abbiamo contati 15. E sono sempre ubriachi, insultano i passanti, non capiscono l'italiano e comunque non sono disposti al dialogo. Urinano in strada e lasciano sporcizia in giro. I residenti si sentono minacciati e noi commercianti non sappiamo come fare". A descrivere così la situazione in piazza Statuto è Francesco Servetto, titolare dell'EnoDolceria, uno storico esercizio commerciale della zona. I clochard, che un mese fa erano stati "sfrattati" da un'altra zona della piazza, accanto alla banca Unicredit, anche grazie al posizionamento di alcuni "panettoni" di cemento, che poi il Comune aveva ordinato di rimuovere, ora si sono piazzati lì, proprio di fronte all'Enodolceria e a un negozio di telefonia Wind, all'altezza del civico 14. "Entrano nei cortili dei palazzi dove lasciano rifiuti e cocci di bottiglia, o vanno dentro i negozi a importunare i clienti. Oltre, naturalmente, a disturbare i passanti. Molti clienti della pizzeria, che fino ieri potevano stare soltanto nel dehor, si sono rifiutati di sedersi o si sono dovuti alzare", spiegano i commercianti.

"E' incredibile che venga permesso tutto questo", si era lamentato sui social Alberto De Reviziis, titolare di un negozio poco distante ma assiduo frequentatore della piazza. "I barboni scacciati dal lato Unicredit si sono accampati sull'altro lato dei portici - ha scritto sulla pagina Facebook "Torino dopo Appendino" - Dormono, bivaccano, bevono, orinano, si masturbano. Oltre ai letti hanno portato anche una sedia. Ieri notte in preda ai fumi del tavernello hanno lanciato bottiglie contro le vetrine e apostrofato i passanti. I cittadini sono esasperati e c'è già chi invoca le ronde. Cosa aspetta la sindaca a ripristinare igiene e ordine?".