Controlli anti-droga nel Canavese: in manette un pusher, sequestrati marijuana e hashish

In manette un pusher: è questo l'esito dei controlli dei Carabinieri sul territorio per contrastare lo spaccio di stupefacenti.

Gli uomini dell’Arma hanno individuato l’appartamento e identificato il proprietario. A casa sua sono state sequestrati 135 grammi di hashish, 189 grammi di marijuana, cinque piante di marijuana e un kit per il confezionamento delle dosi di droga. L’uomo è stato arrestato per spaccio e messo ai domiciliari.

A Torino e a Cuorgnè i carabinieri hanno trovato a casa di due incensurati due rivoltelle senza marca e che non risultano registrate nella banca dati. Le armi sono state sequestrate e i due uomini sono stati denunciati per possesso illegale di armi. Le pistole verranno inviate al Ris di Parma per verificare se siano state eventualmente utilizzate per commettere reati.