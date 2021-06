Denuncia spaccio a Barriera di Milano: attivista di Fratelli d'Italia presa a pugni e calci dai pusher

Violenta aggressione oggi pomeriggio in Barriera di Milano, in via Montanaro angolo via Sesia, ai danni dell'esponente di zona di Fratelli d'Italia Verangela Marino , mentre era in compagnia del collega di partito Enzo Liardo . La donna, da tempo attiva nel denunciare i fenomeni di spaccio e degrado nel quartiere, è stata riconosciuta mentre si trovava all'interno della sua auto in attesa di sistemare un banchetto. E' stata quindi accerchiata da una trentina di immigrati africani, presumibilmente spacciatori , che l'hanno aggredita con pugni e calci, provocando lividi al volto e graffi profondi ed escoriazioni alle spalle e alle braccia.

“In Barriera di Milano la situazione è ormai fuori controllo, con una presenza costante e radicata di una criminalità pericolosa e che vorrebbe gestire il territorio come una zona franca. Evidentemente a questi personaggi hanno dato fastidio le iniziative per la sicurezza e contro lo spaccio che Fdi da sempre porta avanti nel quartiere, e che negli ultimi mesi hanno visto organizzare decine di gazebo "No Spaccio" nelle zone più critiche. Siamo e saremo al fianco di Verangela Marino e di tutti i cittadini onesti che non vogliono arrendersi nel vedere i loro quartieri diventare dei cassonetti. In Barriera di Milano, come in tutta Torino, non faremo un passo indietro davanti alle violenze di criminali e spacciatori. L'episodio - concludono da Fdi - è avvenuto alla luce del sole e invitiamo chiunque a supportare le indagini".

"Verangela Marino", ha commentato il candidato sindaco del Centrodestra Paolo Damilano "è una donna che non ha paura, capace di sfidare gli spacciatori in prima persona per amore del suo quartiere. Una consigliera di Circoscrizione che va oltre le parole per portare avanti le sue battaglie è stata aggredita da chi voleva impedire a lei e a Enzo Liardo di parlare in corso Palermo. È stata circondata da decine di persone e anche colpita. Impedire a chiunque di esprimere la propria opinione è un crimine contro la libertà. Esprimo il mio sostegno e la mia vicinanza a Fratelli d’Italia. Saremo sempre al fianco di chi lotta per esprimere le sue opinioni e combatte per rendere Torino più bella".