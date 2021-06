Disastri e Meraviglie, da domani la mostra sul rapporto tra uomo e natura

Domani, sabato 5 Giugno, giornata Mondiale dell’ambiente, alle ore 10 ci sarà il taglio del nastro della prima nazionale della mostra “Disastri e Meraviglie”, alla presenza di Alberto Unia, Assessore Ambiente della Città di Torino, Paolo Silingardi, Presidente Achab Group, Dino Sgarbi, viaggiatore e fotografo.

La mostra, realizzata da Achab Group con il supporto dell’Assessorato all’Ambiente della Città di Torino, è un percorso sul rapporto tra uomo e natura con immagini, parole e suggerimenti di lettura. Ad accesso libero, è esposta al Mercato Centrale Torino, in piazza della Repubblica 25, nel contesto delle ottocentesche Ghiacciaie di Porta Palazzo, dal 5 giugno al 4 Luglio 2021 in orario di apertura de “ Il Mercato Centrale Torino”. Una mostra da vedere e da leggere, adatta a essere visitata con “leggerezza”, affascinati dalle immagini o consultata con “attenzione”, prendendosi il tempo per riflettere sulle citazioni e le letture consigliate.

Le immagini sono tutte realizzate da Dino Sgarbi nel corso di numerosi viaggi per il mondo, alla scoperta di luoghi e persone, i testi e la bibliografia di Paolo Silingardi, ideatore e curatore del progetto. Assessore all’Ambiente della Città di Torino Alberto Unia sottolinea: “Abbiamo accolto con favore l'idea di inaugurare in anteprima nazionale questa mostra, valorizzata da una location unica e ricca di storia, per festeggiare la giornata nazionale dell'Ambiente: invito tutti a visitarla per ammirare queste splendide fotografie, ma anche come importante occasione di riflessione sugli impatti dell'uomo sull'ambiente e sulle conseguenze per la nostra qualità della vita, che sono anche alla base delle scelte strategiche delle nostre città. Torino ha colto da tempo la sfida di ricercare un nuovo modello di sviluppo per diventare un luogo sempre più vivibile, verde e attrattivo dei suoi abitanti".

Paolo Silingardi, Presidente Achab Group, curatore della mostra, racconta così lo spirito dell'esposizione: “La mostra sviluppa il binomio “Disastri e Meraviglie” trasmettendo la bellezza del Pianeta, documentando le situazioni in cui l’Uomo è riuscito a costruire un rapporto equilibrato con l’ambiente, ma anche affrontando in modo diretto le criticità e i disastri, stimolando riflessioni sugli stili di vita e modelli economici. L’esposizione tocca diversi temi dalla sovrappopolazione all’inquinamento, dalla distruzione degli habitat al cambiamento climatico".

"Ogni tema è introdotto da una breve riflessione, e da un suggerimento di lettura che costituisce una bibliografia utile per comprendere e ripensare il rapporto con la natura. Tra gli autori citati: Papa Francesco, Telmo Pievani, Nick Lane, Serge Latouche, a tanti altri. Invitiamo i visitatori a farsi emozionare dalle bellissime fotografie di Dino Sgarbi, e provare ad approfondire almeno uno tra i tanti temi di riflessione proposti. La sostenibilità è un approccio agli stili di vita che riguarda ciascuno”.