Borgo Vittoria: minorenne tenta il furto nei box di via Fea, ma viene sorpreso da un passante

Si è introdotto all’interno dell’area box di uno stabile di via Fea scavalcando il cancello principale, ma i suoi movimenti non sono passati inosservati. La scena è stata infatti notata da un ragazzo che ha subito avvertito un suo conoscente, sapendo che aveva in uso un box proprio lì.



E' così scattata la chiamata alle forze dell'ordine. Quando gli agenti di polizia sono arrivati sul posto, il giovane stava provando ad allontanarsi, uscendo dal portone principale, ma è stato fermato e trattenuto in attesa dei poliziotti. Gli agenti del Commissariato Barriera Milano hanno riscontrato il parziale danneggiamento della serranda di un box auto e della porta in metallo di una delle cantine. Il ragazzo, un 17enne romeno, ha confessato che era alla ricerca di qualcosa di valore. Il giovane, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per tentato furto.