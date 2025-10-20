Incidente sul raccordo Torino–Pinerolo: autoarticolato perde il controllo e finisce di traverso sulla carreggiata

Incidente autonomo nella tarda mattinata di oggi sul raccordo Torino–Pinerolo, in direzione Torino, all’altezza di Volvera. Un autoarticolato ha perso il controllo finendo di traverso sulla carreggiata.

Il conducente è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice verde all’ospedale di Pinerolo.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e tecnici Anas per la messa in sicurezza del mezzo e la gestione del traffico.

La circolazione ha subito lievi rallentamenti, ma la situazione è tornata alla normalità nel giro di breve tempo.