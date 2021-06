Comincia la stagione estiva di Fertili Terreni Teatro, due mesi di spettacoli diffusi

“L’estate è la stagione caratterizzata dalla più lunga insolazione dell'anno. E saranno proprio la luce e l’energia del sole a illuminare RE-PLAY ESTATE: la stagione estiva di Fertili Terreni Teatro che è la chiosa di un progetto durato un anno fondato sulla volontà di ricominciare a giocare, di proporre un modo diverso di fare e fruire il teatro e di immaginare un futuro nuovo” affermano convintamente i direttori di Fertili Terreni, Marco Lorenzi, Girolamo Lucania, Beppe Rosso e Simone Schinocca.

Re-Play Estate – la programmazione estiva di Fertili Terreni Teatro, la realtà che unisce la progettualità e la ricerca di 4 compagnie, ACTI Teatri Indipendenti, Cubo Teatro, Tedacà e Il Mulino di Amleto – inizierà il 7 giugno e terminerà il 3 agosto.

Gli spettacoli in calendario rientrano nella programmazione di OFF TOPIC (via Pallavicino 35), E/State in Svincoli (via S. Pietro in Vincoli 28) e Evergreen Fest (Parco della Tesoriera, corso Francia 186-192).

Il 12 giugno, il 10 e il 17 luglio (ore 20) da San Pietro in Vincoli sarà possibile usufruire delle visite guidate, a cura de La Civetta di Torino, all’ex cimitero di San Pietro costruito nel 1777 e rimasto attivo fino alla seconda metà dell’Ottocento. Oltre al chiostro e alla cappella funeraria, si potranno scoprire i sotterranei e le tante vicende e leggende legate a questo luogo (2 €, prenotazione obbligatoria - biglietteria@fertiliterreniteatro.com - per un massimo di 25 partecipanti e un minimo di 10).

Gli spettacoli

Si inizia lunedì 7 giugno alle 21.30 all’Evergreen Fest con Il filo Ripreso con Gian Luigi Carlone della Banda Osiris e Matteo Castellan Duo & Stefania Rosso. Lo spettacolo è stato selezionato dal Bando Corto Circuito 2020 - Piemonte dal Vivo

Il duo Gian Luigi Carlone (Voce, Sax Soprano, Flauto Traverso, Ocarina, Xaphoon) e Matteo Castellan (Pianoforte e Fisarmonica) propone un repertorio estremamente vario, all’insegna del divertimento e della poesia. L’esperienza e la cultura dei due, maturata in anni di palcoscenico nelle situazioni più differenti, diventa espressione teatrale che vive in osmosi con la musica e trasforma l’ascolto in qualcosa di fortemente visivo. Apre la serata Stefania Rosso con il reading Il Filo ripreso, una riflessione poetica e semi seria, sulla condizione dell’artista durante il lockdown.

La stagione prosegue il 12 e 13 giugno (ore 21) a San Pietro in Vincoli con Il Rumore del Silenzio di Renato Sarti con Laura Curino e Renato Sarti. Lo spettacolo – prodotto da Teatro della Cooperativa – è stato selezionato dal Bando Corto Circuito 2020 - Piemonte dal Vivo.

Il 12 dicembre del 1969 nella Banca dell’Agricoltura di piazza Fontana a Milano, esplose una bomba che causò la morte di 17 persone e ne ferì 86. Si cercò di far ricadere la responsabilità sui gruppi anarchici, si indicò ingiustamente Pietro Valpreda come “il mostro” della strage, anche se gli ideatori e gli autori erano da individuare negli ambienti della politica estera degli Stati Uniti e della CIA, dei neofascisti di Ordine Nuovo e della destra eversiva e in alcuni settori “deviati” dei servizi segreti, delle forze dell’ordine, dell’esercito e degli apparati dello Stato. In seguito ai primi arresti il 15 dicembre l’anarchico Giuseppe Pinelli, trattenuto illegalmente, morì precipitando dalla finestra di un ufficio situato al quarto piano della Questura di Milano.

Il 19 e 20 giugno alle 21, da OFF TOPIC, va in scena Pastorale, prodotto da Codeduomo-Compagnia Daniele Ninarello e selezionato dal Bando Corto Circuito 2020 - Piemonte dal Vivo, con Vera Borghini, Zoé Bernbéu, Lorenzo Covello e Francesca Dibiase. Concept e coreografia di Daniele Ninarello; musica di Dan Kinzelman e drammaturgia di Gaia Clotilde Chernetich. Movement coach è Elena Giannotti. Light designer a cura di Gianni Staropoli. Gli abiti di scena sono di Ettore Lombardi. Lo spettacolo si svolgerà presso la Sala CUBO il normale biglietto Re-Play.

Una nuova creazione coreografica che nasce dal desiderio di affrontare il tema della riunificazione e la nostalgia dell'unisono. Pastorale è il terzo lavoro di un ciclo di quattro rituali coreografici esperienziali concepiti a partire dalla creazione di pratiche anatomiche che si dispiegano nel comporre la dimensione spaziale e coreografica del rituale, in cui i corpi sono spesso orientati dalla composizione sonora. In Pastorale ogni performer emerge da sé e accede all’altrove, per unirsi al fuori e all'altro che è suo prossimo. Attraverso una continua accordatura tra corpi si genera una danza che si dipana come un moto perpetuo. Una riflessione sul senso di cooperazione, sulla cura costante verso questo funzionamento che ci svela inscritti gli uni negli altri.

Mercoledì 23 giugno, alle 20.30, il cortile di OFF TOPIC ospita Madness passed by me - Part 1. Lo spettacolo, prodotto da Cubo Teatro e selezionato dal Bando Corto Circuito 2020 - Piemonte dal Vivo, è con Jacopo Crovella in duo con Ruben Zanbon.

Domenica 27 giugno alle 11.00, da Evergreen Fest, torna in scena Progetto 21.

Una performance prodotta da Tedacà e creata dall’incontro fra teatro, danza, musica, fotografia, pittura e scrittura, e fondata su coreografie e gesti comuni, momenti d’istintività creativa e situazioni di "rottura", dove ciascun componente interpreta un tema, attraverso qualsiasi forma artistica.

Progetto 21 rappresenta il processo creativo che si manifesta nell'atto stesso della creazione. Nato a gennaio sotto la guida di Simone Schinocca, il gruppo di lavoro ha costruito una performance costituita da un vocabolario comune, situazioni dettate dall’improvvisazione e momenti di rottura rendendo, così, ogni rappresentazione di Progetto 21 diversa dalla precedente.

Sempre da Evergreen Fest, ma martedì 29 giugno, alle 21.30 va in scena Il clima in una stanza di e con Alessandro Federico.

Uno spettacolo - selezionato dal Bando Corto Circuito 2020 - Piemonte dal Vivo - sul clima dove capire insieme quali gesti può fare ciascuno di noi per rendere la vita umana sulla terra sempre più sostenibile.

Apre la serata, alle ore 21.00 la proiezione del documentario Sulle tracce dei cambiamenti climatici di Paolo Ansaldi, prodotto dalla Regione Piemonte.

Da OFF TOPIC, il 30 giugno alle 21.30, in cortile, Madness passed by me - Part 2 con Jacopo Crovella in duo con Olmo Morandi. Lo spettacolo, prodotto da CUBO TEATRO è stato selezionato dal Bando Corto Circuito 2020 - Piemonte dal Vivo.

Il 7 luglio, sempre presso il cortile di OFF TOPIC, alle 20.30, viene proposto al pubblico L'altro giorno di e con Eleonora Spezi e Matteo Salimbeni. I testi sono di Pablo Noriega e Matteo Salimbeni. Lo spettacolo, selezionato dal Bando CORTO CIRCUITO 2020 - Piemonte dal Vivo, è prodotto da Teatro Elettrodomestico, con il sostegno di Nata Teatro, Diffusioni/KanterStrasse, Il Lavoratorio, Teatro del Lavoro e Atto Due.

Il 9 e 10 luglio, alle 21, San Pietro in Vincoli ospita Lenòr di Enza Piccolo, Nunzia Antonino e Carlo Bruni con Nunzia Antonino e la regia d Carlo Bruni. Selezionato dal Bando Corto Circuito 2020 - Piemonte dal Vivo, è prodotto da Diaghilev.

Lo spettacolo si ispira alla figura di Eleonora de Fonseca Pimentel. Portoghese d’origine, napoletana d’adozione, Eleonora fu poetessa, scrittrice e una delle prime donne giornaliste in Europa. Una figura decisiva per la storia del nostro paese e in particolare del sud. Protagonista nei moti partenopei del 1799 e di quell’effimera repubblica meridionale, condusse un’esistenza esemplare, appassionata e faticosa, che ci parla ancora oggi, con grande forza, di libertà e giustizia, di amore e dignità. Gli straordinari sommovimenti che stanno mutando il profilo del mondo arabo, la crescente indignazione che anima i movimenti europei, il disagio che attraversa l’Italia, disegnano un panorama in cui la storia di questa donna, insieme a quella di molti suoi compagni di viaggio, sembra collocarsi perfettamente. Eleonora combatté sino al patibolo la volgarità e l’inganno, l’ignoranza e la barbarie.

Martedì 13 luglio, alle 21, da Evergreen, sarà protagonista la poesia e l’improvvisazione scenica con Menù della poesia: letture di poesie scelte dal pubblico. Lo spettacolo è selezionato dal Bando Corto Circuito 2020.

Un progetto che porta poesia e teatro in luoghi non convenzionali, con l'obiettivo di diffondere la bellezza. Gli spettatori scelgono le poesie che vogliono ascoltare, recitate da giovani attori professionisti, diplomati alla Scuola del Teatro Stabile di Torino. Vincitore di Open Lab della Compagnia di San Paolo.

Il 14 luglio con repliche il 21 e il 28 alle 20.30, il cortile di OFF TOPIC ospita Tua, Gilda di e con Elena Cascino, Marta Cortellazzo Wiel e Alice Piano. Selezionato dal Bando Corto Circuito 2020 - Piemonte dal Vivo è una produzione di Contrasto.

Gilda è una donna pura di cuore dalle forme sinuose e provocanti. Innamorata di un uomo, finito in carcere per ricettazione, lo “mantiene come un signore” vendendo il proprio corpo.

Lo spunto drammaturgico si sviluppa a partire da “La Gilda del Mac Mahon” una raccolta di racconti del 1959 di Giovanni Testori. Il lavoro delle tre attrici nasce dalla consapevolezza che ancora oggi esistono molteplici “Gilde”; da qui la rielaborazione del testo in chiave pop.

Il 17 e il 18 luglio, alle 21, E/State in Svincoli propone Due Stupidi Sublimi (On Air). Prodotto dalla Cooperativa Le Tre Corde, è stato selezionato dal Bando Corto Circuito 2020 - Piemonte dal Vivo.

Enzo Vetrano e Stefano Randisi sono autori e protagonisti di questo spettacolo, nel quale sono gli ospiti di una trasmissione radiofonica.

Si compone un viaggio surreale, partendo da una sorta di isola deserta, talmente vuota da mancare persino a sé stessa, per arrivare a una vera e propria architettura di assurdità necessarie, dove gli sketch radiofonici, davanti agli occhi del pubblico, si trasformano in teatro. Il ponte tra i due mondi? Le parole.

Mercoledì 21 luglio, da Evergreen, alle 21.30 il recital con orchestra dal vivo Confessioni di un audace ballerino di liscio di Pala Cereda. Con Luisa Trompetto e la musica dal vivo della piccola orchestra Avenida Sud. Lo spettacolo è stato selezionato dal Bando Corto Circuito 2020.

L’autrice Paola Cereda, finalista Premio Calvino, presenta il reading del suo testo “Confessioni audaci di un ballerino di liscio, interpretato da Luisa Trompetto, accompagnata dalla musica dal vivo dell’orchestra Avenida Sud. Il romanzo racconta la storia di Frank Saponara, ballerino di liscio che ha avuto numerose amanti, e gestisce a Rovigo il Sorriso Dancing Club.

Infine il 1, 2 e 3 agosto, alle 21, da San Pietro in Vicoli, Il Misantropo – una commedia sulla tragedia di vivere insieme chiude Re-Play Estate. La regia, la traduzione e l’adattamento sono di Marco Lorenzi. Con Fabio Bisogni, Roberta Calia, Yuri D’Agostino, Marco Lorenzi, Angelo Tronca, Barbara Mazzi e Raffaele Musella. un progetto di Il Mulino di Amleto, prodotto da "ACTI Teatri Indipendenti/Il Mulino di Amleto, è stato selezionato dal Bando Corto Circuito 2020 - Piemonte dal Vivo.

Nei secoli si è detto di tutto sul Misantropo, da disadattato sociale ad antieroe novecentesco, da rivoluzionario anticonformista a scemo del villaggio. Eppure, la vicenda di Alceste e del suo sforzo intransigente di andare oltre l’apparenza ci riconnette con il valore umano della comprensione.

In questa nuova produzione nata in collaborazione con La Corte Ospitale, Il Mulino di Amleto scatena la sua intensa creatività per svelare tutta la contemporaneità di un grande classico.

Perché e come Il Misantropo parla al pubblico di oggi? La cosa affascinante di un testo come questo è il contenuto non invecchierà mai, l’analisi dell’essere umano e delle relazioni e, nel caso del Misantropo, l’intramontabile dialettica tra l’io e l’Altro.

I biglietti

Per gli spettacoli di E/State in Svincoli e quello del 19 e 20 giugno da OFF TOPIC prevedono la formula “vieni a teatro e paga quanto vuoi” fra 6 €, 8 €, 10 € e 15 € voluta per incentivare la fruizione del teatro e per venire incontro alle fasce più deboli di pubblico.

Gli spettacoli di Evergreen Fest sono a ingresso gratuito con apertura del punto ristoro alle 19.00.

Gli spettacoli da OFF TOPIC si svolgeranno il mercoledì – il giorno che l’hub culturale di via Pallavicino dedica al teatro – e prevedono un biglietto d’ingresso a 6€ che comprende la prenotazione di un tavolo al Bistró di OFF TOPIC.

Nel rispetto delle disposizioni di prevenzione Covid-19 che prevedono capienze ridotte e distanziamento, la prenotazione agli spettacoli è obbligatoria scrivendo a: biglietteria@fertiliterreniteatro.com o telefonando e scrivendo un Whatsapp (orario lun-ven ore 15-18) al numero +39 3313910441.

Continua anche in estate l’iniziava il biglietto sospeso che permette di acquistare un biglietto “in sospeso” della stagione da donare a realtà che lavorano in contesti di fragilità. Gli spettatori che avevano acquistato degli abbonamenti possono usufruirne per vedere gli spettacoli di RE-Play Estate.