Cambiano, bus della linea 45 coinvolto in un incidente: una persona ferita

Incidente stradale questa mattina, a Cambiano, dove un autobus della linea 45, che collega Moncalieri a Santena, dopo che l'autista ha frenato, ha sbandato ed è andato a schiantarsi contro alcune auto parcheggiate. Nell'impatto è rimasto ferito un passeggero, per fortuna in modo non grave

A rivelare l'episodio è stato il Faisa Cisal. Secondo il sindacato il bus potrebbe essere lo stesso i cui freni, pochi giorni fa, hanno preso fuoco mentre era fermo al capolinea di Moncalieri per la linea 39.