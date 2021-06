Carmagnola, picchiano una donna fuori dal ristorante per derubarla: in manette due rapinatori

In manette due rapinatori a Carmagnola. I Carabinieri hanno arrestato nell'hinterland torinese un uomo di 28 anni e la convivente di 23 anni.

I due sono i responsabili di aver tentato di rapinare una 46enne, lo scorso 4 giugno scorso alle 23, in largo Vittorio Veneto a Carmagnola. La vittima era stata aggredita all’uscita dal ristorante. In particolare, la coppia ha aspettato la donna in strada per derubarla: nonostante l'abbiano picchiata violentemente, non sono riusciti a portarle via la borsa.

Fallito il tentativo di rapina, il 28enne e la 23enne sono fuggiti in macchina e la donna ha chiamato il 112, fornendo ai carabinieri tutti gli elementi necessari per poterli rintracciare. Subito dopo la 46enne è stata accompagnata da un’ambulanza all’ospedale di Carmagnola per diverse ecchimosi al volto e alle braccia.

Grazie ad un'attività di coordinamento, i due fuggitivi sono stati identificati in tempo reale. La loro auto era stata fermata qualche ora prima nel corso di un posto di controllo a Trofarello. La macchina dei due fuggitivi è stata individuata e bloccata in una zona boschiva di Carmagnola dove si erano nascosti per sfuggire alla cattura.