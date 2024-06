Incendio in via Pininfarina a Moncalieri, 300 garage dichiarati inagibili

L'incendio scoppiato quattro giorni fa in uno dei box auto ha portato a dichiarare inagibili 300 garage di via Pininfarina a Moncalieri. I Vigili del fuoco hanno emesso una ordinanza nei confronti dell'amministratore per "chiudere ed interdire il libero accesso ai locali dell’intera porzione di fabbricato interrato, evitando così la possibilità di pericoli per gli utilizzatori dei boxes e salvaguardando altresì l’incolumità degli utilizzatori degli spazi e delle aree sovrastanti".

Rogo in un box pieno di masserizie

Una decisione presa come conseguenza di quanto accaduto nei giorni precedenti, quando si era sviluppato un rogo all'interno di uno di questi box, pieno di masserizie e materiale vario. Molti di questi garage, infatti, sono stati occupati da rom e senzatetto, diventando ricettacolo di rifiuti, talvolta anche pericolosi.

La situazione è peggiorata nell'ultimo periodo, con la chiusura di diverse uscite di sicurezza e delle aperture di aerazione, compromettendo così gli impianti e le attrezzature antincendio. Fino al rogo scoppiato ad inizio settimana.

Garage 'preda' di rom e senzatetto

Per questo motivo, l’utilizzo dell’autorimessa da parte delle poche persone che ancora la utilizzavano per parcheggiare le proprie auto ormai risultava essere molto pericoloso. Tanto che il vecchio amministratore aveva declinato ogni responsabilità anche a seguito di minacce, perché voleva riportare l'ordine nei garage, diventati nel tempo una sorta di 'zona franca'.