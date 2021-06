La Camera di commercio premia i “Torinesi dell’Anno”: Sergio Rosso per il 2019 e Giovanni Cottino per il 2020

Appuntamento domenica 13 giugno alle ore 10, per la tradizionale festa di premiazione della Camera di commercio di Torino, quando il presidente Dario Gallina consegnerà il Premio “Torinese dell’Anno” a Sergio Rosso per il 2019 e a Giovanni Cottino per il 2020.

Inoltre conferirà per il 2019 il 68° “Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico” a 127 persone tra lavoratori ancora in servizio, lavoratori pensionati, imprenditori, imprenditori eredi del fondatore dell’azienda e lavoratori dipendenti poi imprenditori.

Durante la mattinata verrà consegnato anche il riconoscimento legato a ben 191 “Diplomati eccellenti tecnici e professionali” che, per il sesto anno, la Giunta della Camera di commercio premierà tra gli studenti degli istituti superiori tecnici e professionali di Torino e provincia, diplomati con i punteggi di 100 o 100 e lode, nell’anno scolastico 2019/2020.