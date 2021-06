Il Gruppo Cidiu lancia un appello per raccogliere fotografie storiche che, dagli anni ’70 ad oggi, hanno immortalato i propri operatori o mezzi al lavoro sul territorio, impegnati inizialmente nella depurazione delle acque dei tre comuni fondatori (Collegno, Grugliasco, Rivoli) e dagli anni ’80 anche nella gestione dei rifiuti (per un numero crescente di Comuni fino agli attuali 17).

Le immagini più significative entreranno a far parte dell’archivio storico aziendale, al fine di preservare e documentare le testimonianze di un’attività in costante evoluzione e da sempre radicata sul territorio.

I proprietari delle foto selezionate riceveranno un gadget di ringraziamento e potranno essere citati in qualità di gentili donatori del documento nei contesti in cui l’immagine verrà utilizzata dall’Azienda.

Per quanto riguarda le fotografie in formato cartaceo, in un primo momento è sufficiente inviare anche solo uno scatto digitale dell’originale. Qualora venisse selezionata, dovrà essere temporaneamente consegnata a Cidiu che provvederà ad una scansione professionale in alta risoluzione.

Ciascuno può proporre una foto:

– scrivendo a comunicazione@cidiu.it

– contattandoci alla pagina facebook aziendale @gruppocidiu

– consegnando di persona il materiale presso la Sede Centrale di Via Torino 9 a Collegno