Nel prossimo weekend Alpignano ospita il progetto Joining Forces

L'opportunità di sviluppare e portare avanti un progetto con il supporto di giovani dagli 11 ai 15 anni è fondamentale per migliorare la partecipazione attiva sul territorio alpignanese. Attraverso l’educazione non formale, portata avanti dagli educatori, i partecipanti si cimenteranno in giochi, attività e workshops per riflettere su temi ambientali e sociali.