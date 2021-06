Teatro Piemonte Europa, insediato il nuovo Cda: Fabio Rizzo direttore ad interime

Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo Consiglio d’Amministrazione della Fondazione TPE – Teatro Piemonte Europa, costituito da quattro componenti designati dall’Assemblea dei Soci. Sono stati riconfermati Maddalena Bumma, indicata dalla Regione Piemonte e confermata nella carica di Presidente per un ulteriore triennio, e Franco Trivero indicato dalla Città di Torino. Nuovi ingressi Pierumberto Ferrero, designato dalla Regione Piemonte, e Nicola Fano espresso dall’Associazione Teatro Europeo.



I Consiglieri ed i Soci Regione Piemonte, Città di Torino ed Associazione Teatro Europeo hanno affrontato le questioni relative all’ individuazione del nuovo direttore chiamato a succedere a Valter Malosti, individuando Fabio Rizzio quale direttore ad interim e contestualmente procedendo alla pubblicazione di un avviso di selezione.



Un risultato su cui la Presidente di TPE Maddalena Bumma esprime un grande apprezzamento: "Desidero ringraziare la Regione Piemonte per la fiducia accordatami, tutti i Soci e il Consiglio d’Amministrazione uscente. Il lavoro di qualità condotto in questi anni dai consiglieri Carlo Pession, Giancarlo Quagliotti e Franco Trivero ha creato i presupposti che hanno consentito al nuovo organismo di pervenire a decisioni operative in tempi estremamente rapidi. Sono contenta che Fabio Rizzio si sia reso disponibile a gestire con la competenza che ben conosciamo la delicata fase della piena ripresa delle attività dal vivo e, contemporaneamente, dell’individuazione del nuovo direttore. E un sincero ringraziamento anche ai membri del nuovo Consiglio che, con determinazione, hanno sin da subito saputo interpretare con responsabilità il ruolo loro richiesto, deliberando soluzioni adeguate alle necessità del nostro teatro".



Classe 1977, Fabio Rizzio è organizzatore teatrale e manager culturale. Laurea in Storia del Teatro al Dams di Torino e Diploma di organizzazione culturale e dello spettacolo dal vivo presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, ha collaborato quale organizzatore per diversi Teatri Stabili pubblici e festival. Dal settembre 2007 collabora con la Fondazione TPE – Teatro Piemonte Europa e dal 2012 ne ha assunto il ruolo di Responsabile Amministrativo e Organizzativo, dove si occupa del coordinamento generale, tecnico, economico e finanziario delle attività, collabora con la direzione alla progettazione e programmazione delle stagioni teatrali e delle produzioni.



L’avviso di selezione per l’individuazione del nuovo direttore TPE è disponibile all’indirizzo https://fondazionetpe.it/amministrazione-trasparente/.