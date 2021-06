Nuovo polo logistico Amazon a Orbassano, chieste certezze sull'occupazione di suolo pubblico

"Sono stati affrontati diversi temi" evidenziano i due consiglieri, "tra cui l'occupazione di suolo pubblico e le compensazioni ambientali. Per le compensazioni ambientali sono state sollevate alcune perplessità, in merito alla definizione dei tempi di realizzazione, alla loro collocazione geografica e all'importo di spesa preventivato per attuarle. Rimane il dubbio sui tempi di attuazione dell'intervento e su alcuni aspetti per i quali Città Metropolitana necessita di un ulteriore lavoro di approfondimento".