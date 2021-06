Primarie, Claudio Marchisio scende in campo per Tresso

Claudio Marchisio scende in campo per Francesco Tresso alle Primarie. Dopo aver annunciato negli scorsi mesi di volersi mettersi a disposizione "per il territorio, per la città di Torino e per il Piemonte: sarei il primo ad esserci", questa mattina il centrocampista ha incontrato il civico.

"Avere a cuore il futuro di Torino"