Primarie, Torino prima città al voto anche online: oltre 1.170 iscritti

Sono 1.179 gli elettori che si sono registrati per votare online alle Primarie del 12 e 13 giugno. Torino è la prima città in Italia ad utilizzare, come test nazionale, anche la modalità telematica per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra.

All’apertura dei seggi, sabato alle 15, i cittadini riceveranno un link con il quale esprimere la propria preferenza. “Sarà assolutamente garantita – spiegano dalla segreteria organizzativa dei Dem - la segretezza del voto e dunque la non corrispondenza tra indirizzo mail ricevente e il voto espresso”.

Si potrà votare on line dalle 15 alle 20 di sabato 12 giugno e dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 13, contemporaneamente agli orari di voto in presenza.

Coloro che si sono pre-registrati per il voto online non potranno più esprimere la propria preferenza ai seggi allestiti nelle otto Circoscrizioni della città.