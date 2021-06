Ragazzo decapitato in corso Francia: assassino ha ucciso per una promessa di matrimonio non mantenuta (VIDEO)

Mohamed Ibrahim, il 25enne del Bangladesh decapitato la scorsa notte in corso Francia, è stato ucciso per denaro. Lo ha ammesso l'assassino, Mohammed Mostafa, 24 anni, connazionale della vittima, fermato stamattina alla stazione di Porta Nuova.

Fermato prima di provare a lasciare l'Italia

Addosso i poliziotti gli hanno trovato il passaporto ed é probabile che il ragazzo stesse progettando di lasciare l'Italia. Interrogato dai pm Sellaroli e Sanini, ha ammesso le proprie responsabilità, fornendo un movente ritenuto attendibile dagli inquirenti. La vittima avrebbe speso il denaro - qualche migliaio di euro - che il killer gli aveva consegnato in cambio di una promessa di matrimonio non mantenuta. Quei soldi sarebbero serviti per convincere una parente della vittima a sposarlo, ma così non é stato e il denaro non è mai stato restituito.

La dinamica dell'omicidio